Λίγες ημέρες μετά το παρθενικό του βάθρο στη Formula 1, ο 18χρονος οδηγός της Mercedes αποφοίτησε από το Λύκειο.

Πριν λίγες ημέρες στον Καναδά, ο Κίμι Αντονέλι γεύτηκε για πρώτη φορά τη γεύση της σαμπάνιας στο βάθρο της Formula 1. Ο 18χρονος Ιταλός έγινε ο τρίτος νεότερος που ανέβηκε σε βάθρο της F1.

Τώρα, λίγο πριν το Grand Prix Αυστρίας ο Κίμι τελείωσε με τις εξετάσεις του Λυκείου και άφησε πίσω του τις σχολικές αίθουσες. Το ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media, με ένα στεφάνι στο κεφάλι.

Kimi Antonelli has officially finished school 🎓



Time to drive an F1 car in Austria this week 😅 pic.twitter.com/TyZDcj7yN0