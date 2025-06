Με την επιτυχία του στο Grand Prix Καναδά, ο 18χρονος Ιταλός μπήκε σε ένα πολύ... κλειστό club.

Οδηγώντας ώριμα και αντέχοντας στην πίεση της McLaren, ο Κίμι Αντονέλι κατάφερε να τερματίσει στην 3η θέση του Grand Prix Καναδά και να ολοκληρώσει το 1-3 για την Mercedes-AMG F1. Ήταν το πρώτο βάθρο στη σύντομη καριέρα του 18χρονου Ιταλού στη Formula 1 και πανηγυρίστηκε δεόντως.

