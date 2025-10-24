Ο οδηγός της Ferrari γνωρίζει πολύ καλά ότι για να επικρατήσεις του Φερστάπεν θα πρέπει να έχεις την ίδια προσέγγιση με αυτόν στους αγώνες της Formula 1.

Το προσεχές Grand Prix Μεξικού αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την μάχη για τον τίτλο οδηγών της Formula 1. Μετά το απόλυτο στο Όστιν, ο Μαξ Φερστάπεν μείωσε στους 40 βαθμούς την απόσταση από την κορυφή της βαθμολογίας.

Από τον Λούις Χάμιλτον ζητήθηκε να δώσει συμβουλές στους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις, για την μάχη με τον Ολλανδό οδηγό της Red Bull Racing. «Προφανώς έχουν κερδίσει πρωταθλήματα σε μικρότερες κατηγορίες, δεν είμαι αυτός που πρέπει να τους συμβουλεύσει. Σίγουρα η πίεση είναι μεγάλη, θα πρέπει να απομονωθείς από ό,τι συμβαίνει γύρω σου, είτε θετικό, είτε αρνητικό. Επίσης πρέπει να γίνεις αδίστακτος στους αγώνες, αυτό είναι ο Μαξ. Θα τους πάρει τον τίτλο αν δεν κάνουν το ίδιο. Θα πρέπει να πιέσουν, να βρουν τον τρόπο να αντισταθούν σε έναν οδηγό όπως ο Μαξ. Η σταθερότητα είναι το κλειδί», δήλωσε ο οδηγός της Scuderia Ferrari στο Sky Sports F1.