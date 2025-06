Ο Μαρκ Μάρκεθ με Ducati ήταν άπιαστος στον Αγώνα Σπριντ του Μουτζέλο και κέρδισε αυξάνοντας τη διαφορά στη βαθμολογία αναβατών.

Ο Αγώνας Σπριντ του MotoGP στο Grand Prix Ιταλίας δεν προσέφερε το θέαμα που περιμέναμε, με τους πρωταγωνιστές να είναι και πάλι τα αδέρφια Μάρκεθ. Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati, παρά την κακή εκκίνηση κατάφερε και πήρε τη νίκη στο σπριντ των 11 γύρων έχοντας τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης.

Στη 2η θέση τερμάτισε ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini, o οποίος είχε την πρωτοπορία για μερικούς γύρους, όμως για μία ακόμη φορά δεν είχε απάντηση στην επίθεση του αδερφού του. Τρίτος ήταν ο Πέκο Μπανάια, ο οποίος δεν είχε ρυθμό να απειλήσει τα αδέρφια Μάρκεθ, όμως ξέρει πως πολλά μπορούν να αλλάξουν στο αυριανό Grand Prix.

A @marcmarquez93 masterclass at Mugello to take his 8th #TissotSprint win of 2025! 🥇#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/qbaIkZi8DG