Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών του πλανήτη ετοιμάζεται για τον ένατο αγώνα του στο 2025, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Μουτζέλο της Ιταλίας.

Η αγωνιστική δράση επιστρέφει στον κόσμο του MotoGP έπειτα από διακοπή μίας εβδομάδας. Το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix Ιταλίας το τριήμερο 20-22 Ιουνίου στην πίστα του Μουτζέλο.

Πρόκειται για τον ένατο αγώνα της φετινής αγωνιστικής σεζόν και ο πρώτος επί ιταλικού εδάφους.

Our works of art will be racing at Mugello this weekend! 🖌️🖼️#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/Z4sLR3egA4 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 16, 2025

Γνωρίστε την πίστα του Μουτζέλο

Το Μουτζέλο έχει πλούσια ιστορία στους αγώνες ταχύτητας μοτοσικλετών, με τον πρώτο αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος να πραγματοποιείται πίσω στο 1976. Από το 1991 έχει γίνει ετήσιος σταθμός του MotoGP, με τους αναβάτες και τους θεατές να συγκαταλέγουν την πίστα σε μία από τις αγαπημένες τους.

Η διαδρομή έχει μήκος 5,25 χιλιόμετρα και αποτελείται από 15 στροφές, 9 δεξιές και 6 αριστερές στροφές. Το Σάββατο οι αναβάτες θα διανύσουν 11 γύρους στον Αγώνα Σπριντ, ενώ το Grand Prix της Κυριακής θα έχει διάρκεια 22 γύρους. Πολυνίκης στο Grand Prix Ιταλίας είναι ο Τζάκομο Αγκοστίνι με 13 νίκες στο σύνολο. Νικητής το 2024 ήταν ο Πέκο Μπανάια με Ducati τόσο στον αγώνα του Σαββάτου όσο και της Κυριακής.

🏁 Fast, demanding, and highly technical — Mugello is one of the most thrilling stops on the @MotoGP calendar.

Let’s rewind the best moments from the 2024 #ItalianGP and check out MICHELIN’s tire allocation for this weekend. 🔄🔥#MichelinMotoGP #MotoGP pic.twitter.com/QdWRqq8i1d June 17, 2025

Ο Μαρκ Μάρκεθ ξεφεύγει στη βαθμολογία

Στο πρωτάθλημα αναβατών ο Μαρκ Μάρκεθ έχει «χτίσει» ένα υγιές προβάδισμα 32 βαθμών έναντι του αδερφού του, Άλεξ. Ο τρίτος της βαθμολογίας, Πέκο Μπανάια, έχει χάσει αρκετό έδαφος και υπολείπεται 93 βαθμούς από τον teammate του στην εργοστασιακή Ducati.

Ο αγώνας του Μουτζέλο θα είναι πολύ σημαντικός για τους υπόλοιπους κατασκευαστές. Η Aprilia θέλει μία καλή εμφάνιση στον εντός έδρας αγώνα της, ενώ η Yamaha ψάχνει τη «μαγική» λύση ώστε να επιστρέψει στις νίκες.

With 7 #MotoGP wins, @valeyellow46 made this track his kingdom, but the race for Italian supremacy is still on 🔥👑#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/uJYRxfssQ6 June 16, 2025

Η μετάδοση του αγώνα

Το Grand Prix Ιταλίας του MotoGP θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του ένατου αγωνιστικού τριημέρου του κορυφαίου πρωταθλήματος μοτοσικλετών για το 2025 στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα MotoGP, Grand Prix Ιταλίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 20 Ιουνίου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 21 Ιουνίου

11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00-17:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 22 Ιουνίου

10:40-10:50 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας

