H ιταλική αγωνιστική ομάδα είναι έτοιμη να βρεθεί στην κορυφή του κόσμου, όμως δεν θα γίνει στο πρωτάθλημα το οποίο παρακολουθούν οι περισσότεροι τιφόζι.

Δίχως αμφιβολία η Ferrari είναι η ομάδα με τους περισσότερους ακόλουθους στον πλανήτη. Είτε πρόκειται για τη Formula 1, είτε για κάποιο άλλο θεσμό. Όσον αφορά το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, η τελευταία φορά που κατάφερε να κατακτήσει παγκόσμιο τίτλο ήταν πίσω στο 2008, όταν είχε πάρει το πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Φέτος η Ferrari είναι έτοιμη να κατακτήσει και πάλι την κορυφή του κόσμου σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, όμως δεν είναι στη Formula 1. To πρωτάθλημα το οποίο είναι έτοιμη να κατακτήσει είναι το WEC.

