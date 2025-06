Λάμψη από το Χόλιγουντ αλλά και τη Formula 1 στην παγκόσμια πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας, το βράδυ της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη.

Με πτήσεις τσάρτερ από το Μόντρεαλ όπου διεξήχθη το Grand Prix Καναδά, οδηγοί και επικεφαλής ομάδων της Formula 1 ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «F1».

Στο κόκκινο χαλί - που για την περίσταση ήταν στο χρώμα της ασφάλτου - παρέλασαν οι αστέρες της ταινίας αλλά και του κορυφαίου πρωταθλήματος του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στο χώρο είχε στηθεί το... grid, με τα μονοθέσια των 10 ομάδων της F1.

;Όπως πάντα, ο Λούις Χάμιλτον έκλεψε τις εντυπώσεις με τη στιλιστική του επιλογή. Οι περισσότεροι οδηγοί συνοδεύονταν από τις συντρόφους τους, με την εντυπωσιακή σύζυγο του Νίκο Χούλκενμπεργκ, Ιγκλ Ρουσκιτέ, να μαγνητίζει τα βλέμματα.

