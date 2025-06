Οδηγοί και επικεφαλής ομάδων της Formula 1 ταξίδεψαν από τον Καναδά στις ΗΠΑ για την πρεμιέρα του μεγάλου blockbuster του καλοκαιριού.

Η ένταση αυξάνεται, όσο πλησιάζει η πρεμιέρα της ταινίας «F1» στους ελληνικούς κινηματογράφους. Από τις 26 Ιουνίου το πολυαναμενόμενο blockbuster του καλοκαιριού θα αρχίσει να προβάλλεται στη χώρα μας από την Tanweer.

Υπάρχουν ορισμένοι που δεν θα χρειαστούν να περιμένουν. Ο CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, οδηγοί αλλά και επικεφαλής ομάδων ταξίδεψαν τη Δευτέρα 16 Ιουνίου με πτήσεις τσάρτερ από το Μόντρεαλ (όπου διεξήχθη το Grand Prix Καναδά) στη Νέα Υόρκη, για να παραβρεθούν στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας.

Spirits high and excitement building for #F1TheMovie Premiere! 😆



Watch the premiere live across our social channels - 17:30 ET // 21:30 UTC#F1 @F1Movie pic.twitter.com/WjvRpxEsKN