O Τζόσεφ Νιουγκάρντεν έζησε μία από τις δυσκολότερες στιγμές στην καριέρα του στον αγώνα του Indycar, την οποία θα θυμάται για καιρό.

Ο αγώνας του IndyCar στο Σεντ Λούι εξελίχθηκε με έναν πολύ επεισοδιακό τρόπο. Στον 130ο γύρο συνέβη το πιο τρομακτικό ατύχημα της χρονιάς, με πρωταγωνιστή τον αστέρα της Team Penske, Τζόσεφ Νιουγκάρντεν.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Λούις Φόστερ χτύπησε στον τοίχο της στροφής 4 της οβάλ πίστας. Η ζημιά που προκλήθηκε στην πίσω δεξιά ανάρτηση είχε ως αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του μονοθεσίου του. Καθώς διέσχιζε κάθετα στην πίστα, ο Νιουγκάρντεν προσπάθησε αλλά δεν πρόλαβε να τον αποφύγει.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο μονοθεσίων, ο αυτό του Νιουγκάρντεν απογειώθηκε και γύρισε τούμπα πριν προσγειωθεί και πάλι στην πίστα.

Take a second look at the incident between Newgarden and Foster 😧 pic.twitter.com/hMW4IEguM4