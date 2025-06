Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing παραδέχθηκε το τεράστιο λάθος που έκανε στους τελευταίους γύρους του GP Καναδά και κατέστρεψε τον αγώνα του.

Ο Λάντο Νόρις παραδέχτηκε δημόσια την ευθύνη του για το ατύχημα με τον Όσκαρ Πιάστρι στο Grand Prix Καναδά, εκφράζοντας τη βαθιά του λύπη για την επαφή με τον teammate του και δηλώνοντας πως αισθάνεται ότι «πρόδωσε την οικογένειά του», τη McLaren.

Ο Βρετανός είχε βρεθεί σε απόσταση βολής από τον teammate του και ξεκίνησε την επίθεσή του στη στροφή 10 του 66ο γύρου. Ο Αυστραλός αμύνθηκε με τους δύο να έρχονται σε επαφή λίγο αργότερα στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού.

