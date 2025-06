Η λάθος κίνηση του Βρετανού τον υποχρέωσε σε εγκατάλειψη και του στοίχισε πολύτιμους βαθμούς στο πρωτάθλημα της Formula 1.

Η μάχη των Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις για την 4η θέση στο Grand Prix Καναδά έληξε στον 67ο γύρο. Με δραματικό τρόπο για την McLaren Racing και τον Βρετανό, καθώς εγκατέλειψε αφού έπεσε πάνω στο μονοθέσιο του Αυστραλού teammate του.

