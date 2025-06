Χάμιλτον: «Η ταινία είναι ο καλύτερος συνδυασμός της πραγματικής F1 και του Χόλιγουντ» (vid)

O επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 συμμετέχει στην ταινία «F1» ως σύμβουλος αλλά και ως παραγωγός.

Σε λιγότερο από 10 μέρες θα κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα το μεγάλο blockbuster του καλοκαιριού, η ταινία «F1», με θέμα την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στην ταινία που σκηνοθετεί ο Τζόζεφ Κοζίνσκι (Top Gun: Maverick) και τη διανομή της οποίας κάνει στη χώρα μας η Tanweer - πρωταγωνιστεί ο Μπραντ Πιτ.

Ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 Λούις Χάμιλτον συμμετείχε στην ταινία ως σύμβουλος αλλά και παραγωγός. Ο Βρετανός οδηγός της Ferrari μίλησε για το πόσο η ταινία σε βάζει στο κλίμα του σπορ αλλά και πώς συνδυάζει την ένταση των αγώνων σε πίστες με την λάμψη του Χόλιγουντ.

"I don't think there's any sport that's been so immersive, in the sense of filming on race weekends" 🎥



Lewis Hamilton spoke about the filming of #F1TheMovie in the Canada press conference