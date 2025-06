Ανατροπές, μάχες και ιταλική κυριαρχία επεφύλασσαν οι βραδινές ώρες στο Circuit de la Sarthe, με τη μάχη σε όλες τις κατηγορίες να είναι ανοικτή.

Η νύχτα αλλάζει πολλά στις 24 Ώρες Λε Μαν και το 2025 δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Παρότι πρόκειται για έναν από τους πιο καθαρούς αγώνες έως τώρα, όσον αφορά τα οδηγικά στάνταρ, δεν έλλειψε το δράμα, οι μάχες και η μαεστρία των ιταλικών Hypercars.

Έπρεπε να περάσουν 11 ώρες και 25 λεπτά για να κάνει την εμφάνισή του το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, το οποίο άλλαξε τη ροή ενός αγώνα δίχως απρόοπτα έως εκείνο το σημείο. Συνολικά 12 Hypercars ήταν στον ίδιο γύρο στην κορυφή της κατάταξης, με τη Ferrari να έχει χάσει την πρωτοπορία.

Τα ιταλικά αγωνιστικά πρωτότυπα δέχθηκαν μία σειρά από ποινές χρόνου σε pit-stop ή stop/go, και έπεσαν όλα εκτός βάθρου. Όμως η ταχύτητα της 499P και ένα Slow Zone (σ.σ. οδηγοί κινούνται με 80 χλμ/ώρα σε ένα σημείο της πίστας λόγω ατυχήματος) σε πολύ κακό χρονικό σημείο για την εξέλιξη του αγώνα, έδωσαν τεράστιο πλεονέκτημα στη Ferrari που από «κυνηγός» ελέγχει τον αγώνα με 8 ώρες για το φινάλε.

Στην κορυφή της κατάταξης είναι η #51 499P των Αντόνιο Τζοβινάτσι, Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι και Τζέιμς Καλάντο. Η διαφορά τους από την 2η θέση στην οποία είναι η κίτρινη #83 Ferrari είναι περίπου 5 δευτερόλεπτα και για την ώρα τα δύο αυτά πρωτότυπα δίνουν τη μάχη για τη νίκη. Στην 3η θέση είναι η #50 499P, όμως βρίσκεται 40 δευτερόλεπτα πίσω.

Η ομάδα που κυνηγάει τη Ferrari και βρίσκεται σε διαφορετική στρατηγική είναι η Toyota Gazoo Racing. H ιαπωνική ομάδα έχει το #8 GR010 στην 4η θέση, όμως δεν έχει το ρυθμό για να διεκδικήσει στα ίσα τη νίκη.

Ακολουθούν τρεις διαφορετικές μάρκες, με την Cadillac να έχει σκαρφαλώσει στην κατάταξη και να βρίσκεται στην 5η θέση με το #12. Στα 2 δευτερόλεπτα έχει πίσω τη #15 BMW, ενώ άλλα 8 δευτερόλεπτα μακριά είναι η #6 Porsche.

Στην πρώτη 10άδα βρίσκονται τα #38 Cadillac, #7 Toyota και #5 Porsche.

Η Inter Europol διατηρεί τα ηνία στην Κατηγορία LMP2 με το #43 να έχει αποφύγει τα λάθη. Στη 2η θέση είναι το #48 Oreca της VDS Panis, ενώ στην 3η θέση είναι το #9 της Iron Lynx.

Πολύ «σκληρός» έχει αποδειχθεί ο αγώνας για την κατηγορία LMGT3 και μέχρι τώρα δεν υπάρχει φαβορί για τη νίκη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας η #46 BMW την οποία οδηγούσε ο Βαλεντίνο Ρόσι εγκατέλειψε λόγω τεχνικών προβλημάτων.

