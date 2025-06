H Cadillac την ταχύτερη επίδοση στην πρώτη μάχη κατατακτήριων δοκιμών για τον θρυλικό αγώνα στο Circuit de la Sarthe.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η δράση στις 24 Ώρες Λε Μαν, τον τέταρτο αγώνα του WEC στο 2025. Στη θρυλική Circuit de la Sarthe, ομάδες και οδηγοί ρίχτηκαν στη μάχη για τις πρώτες κατατακτήριες δοκιμές του αγώνα.

Οι δύο νοκ άουτ διαδικασίες διάρκειας 30 λεπτών έκαστος δεν έκριναν τη σειρά εκκίνησης, αλλά όρισαν τις συμμετοχές στις διαδικασίες της Hyperpole της Πέμπτης. Στην κατηγορία Hypercar προκρίθηκαν τα 15 ταχύτερα πρωτότυπα αγωνιστικά, ενώ στις κατηγορίες LMP2 και LMGT3 προκρίθηκαν τα 12 ταχύτερα αγωνιστικά.

All eyes on the HYPERCAR qualifying session ! 👀#LeMans24



Follow live on https://t.co/frwMDsyYAL 🎥 pic.twitter.com/7AcAadNtCI — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2025

Η Cadillac έδειξε τα «δόντια» της

Ο Άλεξ Λιν με το #12 Hypercar της Cadillac σημείωσε την ταχύτερη προσπάθεια. Με έναν εντυπωσιακό γύρο στο τέλος των κατατακτήριων δοκιμών σημείωσε το 3:22,847 και πήρε την πρώτη θέση. Ο χρόνος αυτός είναι νέο ρεκόρ πίστας για τα πρωτότυπα Hypercars.

Στη 2η θέση ήταν η #15 BMW M Hybrid V8 του Ντρις Βανθούρ, ο οποίος ήταν μόλις 40 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή. Η Ferrari είδε τη #51 499P με τον Αντόνιο Τζοβινάτσι να παίρνει την 3η θέση, ενώ στην 4η θέση ήταν η #6 Porsche 963 με τη διαφορά ανάμεσα στους τέσσερις πρώτους να είναι μόλις μισό δευτερόλεπτο.

Ακολούθησαν τα #38 Cadillac, #5 Porsche, #20 BMW και #311 Cadillac, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε το #36 της Alpine με τον Μικ Σουμάχερ πίσω από το τιμόνι του A424. H Toyota είδε μόνο το #8 να προκρίνεται στις Hyperpole της Πέμπτης, ενώ την πρώτη 15άδα συμπλήρωσαν τα: #83 Ferrari, #101 Cadillac, #4 Porsche και #35 Alpine.

Αποκλεισμοί «σοκ»

Ο Μάρκο Σόρενσεν με τη #009 Aston Martin Valkyrie έκανε ηρωική προσπάθεια αλλά κατετάγη 16ος χάνοντας για 0,2 δλ την πρόκριση. Ξεπέρασε όμως το #7 της Toyota, με το ιαπωνικό πρωτότυπο να είναι η αρνητική έκπληξη των κατατακτήριων δοκιμών.

Άδοξο αποκλεισμό είχαν τα δύο Peugeot 9X8, ενώ από την 21η θέση του αγώνα θα ξεκινήσει η #007 Aston Martin.

Τι έγινε σε LMP2 και LMGT3

Στην LMP2, η AO by TF με τον Λουί Ντέλατραζ στο #199 Oreca πήρε την 1η θέση στην κατηγορία με χρόνο 3:35,472. Στη 2η θέση ήταν το #23 της United Autosports, ενώ 3ο ήταν το #45 της Algarve Pro Racing.

Στην LMGT3, ο Αμάντ Αλ Χάρθι σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με τη #46 BMW M4 GT3 (την οποία μοιράζεται με τον Βαλεντίνο Ρόσι). Ο οδηγός από το Ομάν σταμάτησε τα χρονόμετρα το 3:56,875 και πήρε την 1η θέση για 0,2 δλ από τη #27 Aston Martin Vantage του Ίαν Τζέιμς. Στην 3η θέση ήταν η #92 Porsche 911 με οδηγό τον Ράιν Χάρντγουϊκ.

🟥 Another red flag in this qualifying session.

The session will not resume: @followWRT fastest in LMGT3 class! 👏#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/7X8r1uvvlk — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2025

Η συνέχεια της εβδομάδας αγώνα

Την Πέμπτη, πέρα από τις ελεύθερες δοκιμές θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία της Hyperpole για όλες τις κατηγορίες και θα κρίνουν τη σειρά εκκίνησης για τον 93ο αγώνα στο Λε Μαν.

Στις 20:00 ώρα Ελλάδος θα ξεκινήσει η Hyperpole για τις LMP2 και LMGT3 και στις 21:05 θα πραγματοποιηθεί η Hyperpole για την κατηγορία Hypercar.

Αποτελέσματα Κατατακτήριες 24 Ώρες Λε Μαν

Φωτογραφίες: darek_szymczak/X