Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει αυτό το τριήμερο με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να κατευθύνεται στο Μοντρεάλ του Καναδά.

Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει με το Grand Prix Καναδά το τριήμερο 13-15 Ιουνίου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ταξιδεύει στο Μοντρεάλ, μία παραδοσιακή πίστα του προγράμματος που λατρεύουν οδηγοί και θεατές. Φέτος, ο Καναδάς φιλοξενεί τον δέκατο αγώνα της σεζόν.

Το τριήμερο στο Μοντρεάλ συμπίπτει με τις 24 Ώρες Λε Μαν, όμως ευτυχώς για τους φίλους των αγώνων δεν θα διεξαχθούν παράλληλα.

Γνωρίστε την πίστα του Μοντρεάλ

Ο Καναδάς έχει φιλοξενεί αγώνες από τη δεκαετία του ’60 και το σιρκουί πόλης του Ζιλ Βιλνέβ εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Formula 1 το 1978, με τον Καναδό να είναι ο πρώτος νικητής. H διαδρομή έχει διαμορφωθεί στο «Νησί της Παναγίας» και τότε είχε την ονομασία Ιλ Νοτρ-Νταμ. Πρόκειται για μία από τις αγαπημένες των οδηγών και ο βαθμός δυσκολίας της είναι υψηλός.

Στη σημερινή της μορφή, η διαδρομή έχει μήκος 4.361 μέτρα και αποτελείται από 14 στροφές. Λόγω των μεγάλων ευθειών οι οδηγοί αναμένεται να δώσουν φοβερές μάχες στο Grand Prix της Κυριακής διάρκειας 70 γύρων.

Τις περισσότερες νίκες στο σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ έχουν οι Λιούις Χάμιλτον και Μίκαελ Σουμάχερ με 7 στο σύνολο. Νικητής το 2024 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing.

Ποιος θα κοντράρει τη McLaren;

Στον αγώνα της Ισπανίας η McLaren κυριάρχησε απόλυτα, με τον Όσκαρ Πιάστρι να κερδίζει και δεύτερος ήταν ο Λάντο Νόρις. Η MCL39 δεν επηρεάστηκε από την τεχνική ντιρεκτίβα της FIA για τις εύκαμπτες εμπρός αεροτομές και έδειξε πιο γρήγορη από ποτέ.

Αυτό δεν σημαίνει πως οι Mercedes, Ferrari και Red Bull Racing δεν θα προσπαθήσουν να πάρουν τη νίκη. Η πίστα του Μοντρεάλ είναι ιδιαίτερη και φέρνει τα μονοθέσιά στα όριά τους. Οι αεροδυναμικές απαιτήσεις είναι επίσης πολύ διαφορετικές σε σχέση με αυτές της Βαρκελώνης, κάτι που σημαίνει πως οι οδηγοί θα ακολουθήσουν διαφορετική προσέγγιση στο set-up.

Τα ελαστικά του GP Καναδά

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C6 (μαλακή), C5 (μεσαία) και C4 (σκληρή) γόμες ελαστικών. Πρόκειται για τις πιο μαλακές γόμες στην γκάμα της ιταλικής φίρμας και δεν αποκλείεται να δούμε δύο στάσεις στα pits για αλλαγές ελαστικών. Το μικρού μήκους pit-lane ενδέχεται να βοηθήσει σε αυτό.

Η μετάδοση του αγώνα

To GP Καναδά θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του ένατου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα LIVE σε κατατακτήριες δοκιμές και GP της Κυριακής.

Πρόγραμμα GP Καναδά σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 13 Ιουνίου

20:30-21:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

00:00-01:00 (Ξημερώματα Σαββάτου) – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 14 Ιουνίου

19:30-20:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

23:00-00:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 22:40)

Κυριακή 15 Ιουνίου

21:00 – Αγώνας (LIVE 20:30)

