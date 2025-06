Ταχύτερος ο Μπρέντον Χάρτλεϊ με το Toyota GR010 Hybrid #8 στην test day του σημαντικότερου αγώνα αντοχής.

Η Κυριακή ήταν ημέρα ελεύθερων δοκιμών (test day) στις 24 Ώρες Λε Μαν, το θρυλικό αγώνα αντοχής που φέτος θα διεξαχθεί στις 14-15 Ιουνίου. Τον ταχύτερο γύρο σημείωσε ο Νεοζηλανδός Μπρέντον Χάρτλεϊ με το Nο. 8 Toyota GR010 Hybrid, με χρόνο 3:26.246.

