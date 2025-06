Ο Γάλλος οδηγός της Toyota έχει προβάδισμα μόλις 11 δευτερολέπτων από τον Εσθονό της Hyundai, με την ολοκλήρωση του σκέλους του Σαββάτου.

Στις τέσσερις ειδικές διαδρομές της Κυριακής (συνολικού μήκους 78 χλμ) θα κριθεί η υπόθεση νίκη στο Ράλλυ Σαρδηνίας, καθώς το προβάδισμα του Σεμπαστιάν Οζιέ έναντι του Οτ Τάνακ κάθε άλλο παρά ασφαλές μπορεί να θεωρηθεί. Ο Γάλλος οδηγός της Toyota Gazoo Racing και οκτάκις πρωταθλητής κόσμου έχει αβαντάζ 11,1 δευτερολέπτων από τον Εσθονό της Hyundai Motorsport. Ο Οζιέ και ο Τάνακ πήραν από 3 νίκες στις 6 ειδικές διαδρομές του Σαββάτου.

Στην 3η θέση της γενικής κατάταξης, στα 55,5 δλ. από τον Οζιέ, βρίσκεται ο Κάλε Ροβάνπερα (Toyota). Άτυχος της ημέρας ήταν ο Γάλλος Αντριάν Φουρμό (Hyundai), ο οποίος στην 8η ειδική σταμάτησε για να αλλάξει τροχό και στην 11η τούμπαρε.

🚨 Fourmaux rolled 🚨



1.9km into SS11 - Crew are OK ✅#WRC | #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 pic.twitter.com/br5OBD7eQ2