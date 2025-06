Ο Βρετανός πολυπρωταθλητής ήδη έχει αρχίσει να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του την επόμενη αγωνιστική σεζόν της Formula 1, με τη φετινή να μην κυλά όπως θα περίμενε.

Ο Λιούις Χάμιλτον δήλωσε πως σύντομα θα προτρέψει τη Ferrari να μεταφέρει την προσοχή της από την προβληματική SF-25 στους νέους κανονισμούς που θα υιοθετηθούν στη Formula 1 το 2026. Όλα αυτά μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα στη σεζόν του 2025. Με το ξεκίνημα της χρονιάς να μην ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες (σ.σ. χωρίς νίκη στους πρώτους εννέα αγώνες και με υποχώρηση 197 βαθμών από τη McLaren) η Ferrari καλείται να επανεξετάσει τη στρατηγική της.

Καθώς η McLaren συνεχίζει την κυριαρχία της, οι αντίπαλοι της βρετανικής ομάδας δεν βρίσκουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τη σταματήσουν.

Με τη φετινή σεζόν να μην κυλά όπως θα ήθελε και τους μήνες να περνούν, ο Λιούις Χάμιλτον έχει αρχίσει ήδη να σκέφτεται την επόμενη σεζόν. Μετά το Grand Prix Ισπανίας, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πείσει την ομάδα του να εστιάσει νωρίς το 2026.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω ποιες αναβαθμίσεις θα έρθουν σύντομα. Δεν έχουμε αναβαθμίσεις εδώ και αρκετό καιρό. Θα συνεχίσουμε με ό,τι έχουμε, αλλά πριν περάσει πολύς χρόνος, θα πω στην ομάδα: συγκεντρωθείτε στο επόμενο έτος. Δουλεύουμε στα θεμέλια φέτος, μαθαίνουμε τα εργαλεία αναφορικά με τη δομή και τις διαδικασίες μας, ώστε όταν έρθει το επόμενο έτος, να έχουμε το μονοθέσιο που πραγματικά θέλουμε», ανέφερε ο Βρετανός.

