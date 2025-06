Ευτυχώς το πλήρωμα της M-Sport Ford δεν τραυματίστηκε.

Καταστροφική ήταν για τον Μάρτινς Σεσκς η πρώτη ειδική διαδρομή του Ράλλυ Σαρδηνίας. Μετά από ένα άλμα, ο 25χρονος Λετονός έχασε τον έλεγχο του Ford Puma Rally1 της M-Sport, το οποίο - μετά από αρκετές τούμπες - ακινητοποιήθηκε με την οροφή προς τα κάτω.

Over and out for Sesks ❌#WRC | #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 pic.twitter.com/yKiQwsQMBe