Οι «ταυροι» θέλουν να έχουν έναν από τους μελλοντικούς αστέρες της έτοιμο για να οδηγήσει σε αγώνα της Formula 1 και ζήτησαν ειδική εξαίρεση από την FIA.

Η Red Bull Racing βρίσκεται στη Formula 1 από το 2005 και από τότε έχουμε δει να βγαίνουν από τις ακαδημίες της ταλέντα που κάνει μεγάλες καριέρες. Τρανταχτό παράδειγμα είναι ο Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος μεγάλωσε στην οικογένεια της Red Bull και κατέκτησε τέσσερις τίτλους με την αυστριακή ομάδα.

Το επόμενο μεγάλο ταλέντο της Ακαδημίας της Red Bull, ο οποίος αναμένεται να πετύχει πολλά στην καριέρα του, είναι ο 17χρονος Άρβιντ Λίντμπλαντ. Στις τάξεις της ομάδας του Μίλτον Κινς εμπιστεύονται πολύ τον νεαρό Βρετανό και θέλουν να εξασφαλίσουν πως μπορεί ανά πάσα στιγμή να οδηγήσει στη Formula 1.

Time to regroup after a hectic triple header 🇮🇹🇲🇨🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/0ugofbzxyH

Σύμφωνα με το motorsport.com η Red Bull Racing έκανε αίτηση στην FIA να δοθεί μέσω εξαίρεσης superlicense στον Λίντμπλαντ. Με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι μία «ανάσα» μακριά από αποκλεισμό συμμετοχής σε Grand Prix, η κίνηση της αυστριακής ομάδας μοιάζει λογική. Όμως, σύμφωνα με το παραπάνω δημοσίευμα η αίτηση στην FIA, η οποία θα συζητηθεί στο επόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΠΣΜΑ) στο Μακάου, έγινε πριν το GP Ισπανίας στο οποίο ο Ολλανδός δέχθηκε 3 βαθμούς ποινής στην αγωνιστική του άδεια.

Ο κανονισμός της superlicense εφαρμόστηκε μετά το ντεμπούτο του Φερστάπεν στη Formula 1, όταν ο Ολλανδός δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Για να αποφευχθούν μελλοντικά ανάλογες περιπτώσεις, η FIA έβαλε ως όριο τα 18 χρόνια για να δικαιούται ένας οδηγός να αποκτήσει superlicense.

O Λίντμπλαντ αγωνίζεται στη Formula 2 με την ομάδα της Campos και βρίσκεται στην 3η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών έχοντας φέτος δύο νίκες. Επιπλέον έχει ήδη οδηγήσει μονοθέσιο της Formula 1 σε ιδιωτικές δοκιμές και έχει συμπληρώσει το όριο των 300 χιλιομέτρων που απαιτούν οι κανονισμοί της superlicense.

Ο Λίντμπλαντ θα συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του στις 8 Αυγούστου και από εκείνη την ημερομηνία και μετά θα είναι διαθέσιμος να οδηγήσει μονοθέσιο της Formula 1 σε Grand Prix.

A faultless drive 👏



The moment Arvid Lindblad became an #F2 Feature Race winner 🥇🏆#SpanishGP pic.twitter.com/tnfERiAfIk