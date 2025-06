Ο Αυστραλός βρίσκεται σε πορεία κατάρριψης του ρεκόρ δύο οδηγών που έχουν μαζί έντεκα τίτλους στη Formula 1.

Δίχως αμφιβολία ο Όσκαρ Πιάστρι πραγματοποιεί την καλύτερη χρονιά της καριέρας του. Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren Racing βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας της Formula 1 και έχει προβάδισμα 10 βαθμών έναντι του teammate του, Λάντο Νόρις.

Ο Πιάστρι πέρα από γρήγορος είναι και άκρως σταθερός, κάτι το οποίο δείχνει με τις φετινές του εμφανίσεις. Όχι μόνο δεν παίρνει αχρείαστα ρίσκα, αλλά αποφεύγει τα λάθη και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: 5 νίκες στους 9 πρώτους αγώνες του 2025 με 8 παρουσίες στο βάθρο. Μάλιστα έγινε και ο τέταρτος οδηγός στην ιστορία της McLaren με επτά συνεχόμενα βάθρα.

McLaren's fourth driver in history to secure seven consecutive podiums is Oscar Piastri! 👏



Piastri joins an illustrious group of McLaren legends - Alain Prost, Ayrton Senna and Lewis Hamilton 🤩#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/RsVzlASJDG