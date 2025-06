Με τον καλύτερο τρόπο απάντησε ο Αυστραλός στη νίκη του Λάντο Νόρις την προηγούμενη εβδομάδα στο Μονακό.

Επιστροφή στις νίκες για τον Όσκαρ Πιάστρι, o οποίος επικράτησε με μία κυριαρχική εμφάνιση στο Grand Prix Ισπανίας. Ο Αυστραλός έφτασε στην 5η φετινή του νίκη και 7η για τη McLaren στο 2025.

Ο Πιάστρι οδήγησε τον αγώνα για το μεγαλύτερο μέρος του, είχε τον απόλυτο έλεγχο και παρά την είσοδο του Αυτοκινήτου Ασφαλείας, δεν απειλήθηκε ποτέ.

ON THE TOP STEP! 🏆



OSCAR PIASTRI IS P1 IN BARCELONA! 🧡 #McLaren | #M7AReborn | #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/7fPzYI20Pa