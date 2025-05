H McLaren κυριαρχεί στη φετινή σεζόν της Formula 1, θυμίζοντας παλιές εποχές.

Με τον Όσκαρ Πιάστρι στην pole position και τον Λάντο Νόρις να κάνει το δεύτερο ταχύτερο γύρο, ολοκληρώθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές στην πίστα της Βαρκελώνης. Το 1-2 της McLaren στο Grand Prix Ισπανίας είναι το πρώτο για τη βρετανική ομάδα στο συγκεκριμένο αγώνα από το 1998.

Τότε την pole είχε πάρει ο Μίκα Χάκινεν και τη 2η θέση στο grid ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ. Με αυτή τη σειρά είχαν τερματίσει και στον αγώνα.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο τη σύγκριση των γύρων του Όσκαρ Πιάστρι και του Λάντο Νόρις στο Q3.

