Ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη Βαρκελώνη.

H δράση στο Grand Prix Ισπανίας, τον ένατο αγώνα της Formula 1 στο 2025, συνεχίστηκε με το FP3. Ομάδες και οδηγοί είχαν μόλις μία ώρα στη διάθεσή τους για να κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες για τη συνέχεια του τριημέρου.

Μεγάλο ερωτηματικό για όλους ήταν η δυναμική των ομάδων και κατά πόσο θα άλλαζε μετά τις δοκιμές της Παρασκευής.

Franco!! 👋



The Alpine driver is the first out on track in FP3 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/Kq6hys4dN7 — Formula 1 (@F1) May 31, 2025

H McLaren δείχνει παντοδύναμη

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. O Αυστραλός με τη μαλακή γόμα ελαστικών στα τελευταία λεπτά έγραψε το 1:12,3 και πήρε την 1η θέση. Δεύτερος ήταν ο Λάντο Νόρις με τη δεύτερη MCL39, με τον Βρετανό να είναι μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον teammate του.

Η διαφορά είναι χαοτική, όμως η πραγματικότητα μπορεί να αποδειχθεί διαφορετική. Μέχρι τώρα στο 2025 η McLaren μας έχει συνηθίσει να μην κρύβεται στις ελεύθερες δοκιμές και στις κατατακτήριες η απόδοσή της είναι παραπλήσια των αντιπάλων της. Στη Σ. Αραβία ο Πιάστρι είχε ανάλογη διαφορά στο FP3 από τον ανταγωνισμό, όμως η pole position πήγε στον Μαξ Φερστάπεν.

Η Ferrari πίσω από τη McLaren

Στην 3η θέση της κατάταξης ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με τον Μονεγάσκο να είναι 0,743 δλ μακριά από την κορυφή. Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε την 4η θέση για λογαριασμό της Mercedes, ενώ 5ος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ήταν 0,988 δλ πιο αργός του Πιάστρι.

Οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες για να είναι πραγματικές με βάση τα όσα έχουμε δει σε προηγούμενους αγώνες, ειδικά στην περίπτωση της Red Bull Racing.

It's always important to wave to your home crowd on your out lap! 😅👋



Lap it all up, @alo_oficial 💪#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/0HWbshKa0g — Formula 1 (@F1) May 31, 2025

O Ίσακ Χατζάρ ήταν στην 6η θέση για τη Racinb Bulls μπροστά από τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes και τον τοπικό ήρωα, Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin. O Λιούις Χάμιλτον είχε έναν κακό τελευταίο τομέα στον γρήγορο γύρο του ενώ ήταν στον ίδιο ρυθμό με τον Λεκλέρ και ήταν 9ος, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Λίαμ Λόσον.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 17:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές. Συντονιστείτε από τις 16:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε στιγμή από τη δράση.

Αποτελέσματα FP3 GP Ισπανίας

Φωτογραφίες: McLaren F1 media