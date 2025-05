Σαν Σήμερα: Ο «εμφύλιος» της Red Bull στην Τουρκία (vid)

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Αποκλειστικότητα έχει σήμερα στο ρεπερτόριό μας η Formula 1, με αγώνες επί ευρωπαϊκού εδάφους σε τέσσερις διαφορετικές πίστες. Μάλιστα, τα γεγονότα συνέβησαν σε πέντε διαφορετικές δεκαετίες και έχουν μείνει στην ιστορία για τη σημαντικότητά τους.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 30 Μαΐου, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1965, ο Γκρέιαμ Χιλ επικράτησε στο Πριγκιπάτο του Μονακό για τρίτη σερί χρονιά, με τους πρωτοκλασάτους Τζιμ Κλαρκ και Νταν Γκέρνι να μην παίρνουν μέρος καθώς βρίσκονταν στις Η.Π.Α. για να συμμετάσχουν στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης. Ο Χιλ για να καταφέρει να επικρατήσει προσπέρασε τις δύο Ferrari των Λορένζο Μπαντίνι και Τζον Σέρτις για να κατακτήσει τη νίκη, με τον Τζάκι Στιούαρντ να ανακάμπτει στην τρίτη θέση για το πρώτο του βάθρο στην F1.

Σαν σήμερα το 1976, ο αείμνηστος Νίκι Λάουντα της Scuderia Ferrari επικράτησε κατά κράτος στο Grand Prix Μονακό και ξεπέρασε τις δύο 6τροχες Tyrrell P34 των Τζόντι Σέκτερ και Πατρίκ Ντεπαγιέ, με τους δύο οδηγούς να επιβεβαιώνουν την υψηλή δυναμική που είχε το αμφιλεγόμενο μονοθέσιό τους.

Σαν σήμερα το 1999, η McLaren κατέγραψε τον πρώτο της διπλό τερματισμό στη σεζόν ύστερα από πέντε αγώνες, με τον πρωταθλητή, Μίκα Χάκινεν, να ξεπερνά τον Ντέιβιντ Κούλθαρντ στο GP Ισπανίας για το 1-2. Το βάθρο ολοκληρώθηκε από τον Μίκαελ Σουμάχερ, με τον Ζακ Βιλνέβ να αποτελεί την απογοήτευση της ημέρας. Ο Καναδός οδηγός της «πρωτάρας» BAR εκκίνησε εξαιρετικά από την 6η θέση και ήταν τρίτος για το πρώτο σκέλος του αγώνα, μέχρι που αναγκάστηκε να μπει στα pits στον 40ό γύρο εξαιτίας ενός σπασμένου στοιχείου στην πίσω πτέρυγά του. Οι μηχανικοί επιδιόρθωσαν τη ζημιά αλλά το κιβώτιο ταχυτήτων του τον πρόδωσε και εγκατέλειψε άδοξα.

Σαν σήμερα το 2004, ο Μίκαελ Σουμάχερ επέστρεψε στις νίκες ύστερα από την άδοξη εγκατάλειψή του στο Μονακό επικρατώντας εμφατικά στο Νίρμπουργκρινγ, για το GP Ευρώπης. Ο Ρούμπενς Μπαρικέλο οδήγησε την Ferrari στο τέταρτό της 1-2 στη σεζόν. Οι δύο οδηγοί της ιταλικής ομάδας πλαισιώθηκαν στο βάθρο από τον Τζένσον Μπάτον της BAR.

Σαν σήμερα το 2010, το GP Τουρκίας της F1 έμεινε στην ιστορία για την περιβόητη σύγκρουση ανάμεσα στους Μαρκ Ουέμπερ και Σεμπάστιαν Φέτελ της Red Bull Racing, στην πίσω ευθεία της πίστας της Κωνσταντινούπολης. Εξαιτίας της σύγκρουσης αυτής έλαβε άδοξα τέλος μια ενδιαφέρουσα μονομαχία ανάμεσα στους οδηγούς της Red Bull και της McLaren, με τον Φέτελ να εγκαταλείπει και τον Ουέμπερ να καταλήγει τρίτος ύστερα από αλλαγή στην μπροστινή αεροτομή του.

