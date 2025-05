Η βρετανική ομάδα πέρασε στην αντεπίθεση και κατήγγειλε ψευδείς κατηγορίες από ανταγωνιστές της στη Formula 1, ζητώντας θεσμικές αλλαγές για την προστασία της ακεραιότητας του αθλήματος.

Η McLaren τους τελευταίους έχει βρεθεί στο επίκεντρο αμφισβητήσεων από αντίπαλες ομάδες. Η κυριαρχία της έχει συνδυαστεί με φήμες περί αθέμιτης χρήσης εύκαμπτων αεροτομών, ψεκασμό νερού στα ελαστικά για ψύξη και ειδικά συστήματα φρένων που διαχειρίζονται θερμοκρασίες.

Ωστόσο, η ομάδα του Ουόκινγκ έχει περάσει όλους τους τεχνικούς ελέγχους της FIA, και ο CEO της, Ζακ Μπράουν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κάποιο «μαγικό κόλπο» πίσω από την απόδοσή τους. Αντιθέτως, θεωρεί ότι οι αντίπαλοι κυνηγούν «φαντάσματα» χωρίς ουσία.

Ο Μπράουν της McLaren Racing, εξέφρασε έντονα τη δυσαρέσκειά του για τις επανειλημμένες και, όπως τις χαρακτήρισε, «ψευδείς» και «ανέντιμες» κατηγορίες που δέχεται η ομάδα του από ανταγωνιστές στη Formula 1. Σε συνέντευξή του στο PlanetF1, ο Αμερικανός τόνισε ότι ορισμένες ομάδες χρησιμοποιούν αυτές τις τακτικές ως μέσο αποπροσανατολισμού και πίεσης προς τη FIA, γεγονός που, κατά την άποψή του, αποσπά πολύτιμους πόρους και χρόνο από τον ρυθμιστικό φορέα του αθλήματος.

«Δεν έχουμε κάποια μαγική λύση. Οι ισχυρισμοί που κάνουν για το μονοθέσιό μας είναι ψευδείς και ανέντιμοι. Αυτά που κάνουν είναι ξεκάθαρα κινήσεις αποπροσανατολισμού», υποστήριξε ο Αμερικανός.

