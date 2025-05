Η σπορ μάρκα της Renault λανσάρει το δεύτερο ηλεκτρικό της μοντέλο, ένα τετράθυρο οικογενειακό που συνδυάζει τις επιδόσεις με την αυτονομία.

Παρουσία του πρεσβευτή της μάρκας Ζινεντίν Ζιντάν και του οδηγού της στη Formula 1, Πιερ Γκασλί, η Alpine αποκάλυψε στη Διέππη ένα σημαντικό για το μέλλον της μοντέλο. Η Alpine Α390 είναι ένα τετράθυρο μοντέλο με fastback σιλουέτα, το οποίο προσφέρει χώρους σε 5 επιβάτες και φθάνει σε μήκος τα 4,61 μέτρα. Οι πωλήσεις θα αρχίσουν το τελευταίο τρίμηνο του 2025, αρχικά με την έκδοση Premiere.

