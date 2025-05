Η McLaren χρειάστηκε να περιμένει 17 έτη για να δει οδηγό της στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου του Μονακό.

H έκτη φετινή νίκη της McLaren σε 8 αγώνες της Formula 1 ήταν και η πιο... ποθητή. Ο Λάντο Νόρις μπήκε ξανά δυνατά στην μάχη του τίτλου, μειώνοντας στους 3 βαθμούς την απόσταση από τον Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος τερμάτισε 3ος στο Grand Prix Μονακό.

Ο Κώστας Παστρίμας πιστεύει ότι... θέαμα με το ζόρι δεν μπορεί να γίνει στο Μονακό

Ήταν η πρώτη νίκη για την McLaren στο Πριγκιπάτο μετά από 17 έτη και την επικράτηση του Λούις Χάμιλτον στον αγώνα του 2008, χρονιά κατά την οποία κατέκτησε τον πρώτο από τους 7 τίτλους του.

