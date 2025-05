Περίμενε να παλεύει να μπει στη 10άδα ο Μονεγάσκος, όμως εν τέλει τερμάτισε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Ο Σαρλ Λεκλέρ δεν κατάφερε να επαναλάβει το θρίαμβο του 2024 στο Grand Prix Μονακό. Ο Μονεγάσκος ξεκίνησε και τερμάτισε στη 2η θέση πίσω από τον νικητή Λάντο Νόρις.

Αυτό ήταν το καλύτερο φετινό αποτέλεσμα του Λεκλέρ και για δεύτερη φορά ανέβηκε στο βάθρο.

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Λεκλέρ μίλησε για τον αγώνα του, με τις δηλώσεις του να είναι ενδιαφέρουσες:

«Δεν είμαι απόλυτα χαρούμενος. Στην τελική χάσαμε τη νίκη στις κατατακτήριες δοκιμές. Έπρεπε να κάνουμε καλύτερη δουλειά, αλλά τελικά την έκανε ο Λάντο αυτό το τριήμερο και άξιζε τη νίκη. Φέτος δεν ήταν γραφτό να κερδίσω. Αν δούμε όμως την πραγματικότητα ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν το περίμενα το αποτέλεσμα. Πριν το τριήμερο είχα την εντύπωση πως θα παλεύαμε να μπούμε στη 10άδα. Είμαστε στη 2η θέση, πολύ κοντά στη νίκη. Εύχομαι να είχα κερδίσει».

PODIUM AT HOME!! 🏆 Well done @charles_leclerc pic.twitter.com/aZTcBzWOvQ