Το 33 μέτρων κότερο είναι κατασκευής της ιταλικής Mangusta και μπορεί να φιλοξενήσει έως 12 άτομα.

Με το νέο του προσωπικό γιοτ έχει κάνει την εμφάνισή του στο Μονακό για το Grand Prix της Formula 1 ο Μαξ Φερστάπεν. Ο τετράκις πρωταθλητής απέκτησε πρόσφατα το Gransport 33 της ιταλικής Mangusta.

Το έχει βαφτίσει «Unleash the lion», όνομα που χρησιμοποιεί και στην προσωπική του σειρά ένδυσης. Το γιοτ είναι μήκους 33 μέτρων, έχει σημαίας Μάλτας και κοστίζει περί τα 13 εκατομμύρια ευρώ.

Max Verstappen’s new £10 million superyacht has arrived at the #MonacoGP 🦁#LiquiMoly pic.twitter.com/UDmi0toVmH