Η Κυριακή μπορεί να είναι ονειρεμένη για τους κατοίκους του Πριγκιπάτου, αν κερδίσουν ο οδηγός της Ferrari και η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Με διαφορά τεσσάρων ωρών θα αρχίσουν την Κυριακή 25 Μαΐου δύο ιστορικά αθλητικά γεγονότα για το Πριγκιπάτο του Μονακό. Στις 4 το απόγευμα θα δοθεί η εκκίνηση στο πιο χλιδάτο Grand Prix της Formula 1 και στις 8 το βράδυ θα γίνει το τζάμπολ του τελικού της Euroleague, ανάμεσα στην Μονακό και την Φενέρμπαχτσε.

Στο Πριγκιπάτο περιμένουν πώς και πώς τα δύο μεγάλα αθλητικά ραντεβού, αποθεώνοντας τόσο τον Σαρλ Λεκλέρ που ήταν ταχύτερος με την Ferrari στις δύο πρώτες περιόδους ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής, όσο και τον Βασίλη Σπανούλη που κέρδισε κατά κράτος την μάχη του ημιτελικού απέναντι στον Ολυμπιακό.

Χαρακτηριστικό το πρωτοσέλιδο της Monaco Matin, με αναφορά στη νίκη της Μονακό και την εμφάνιση του Λεκλέρ.

Ο Λεκλέρ που είχε κερδίσει πέρυσι «εντός έδρας» στο Grand Prix Μονακό θέλει να επαναλάβει την επιτυχία του και να αποδείξει ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Scuderia θα παλέψουν μέχρι τέλους της φετινή σεζόν της Formula 1.

Ο 27χρονος Μονεγάσκος είναι λάτρης του αθλητισμού, ενώ το 2023 είχε παρακολουθήσει τον αγώνα μπάσκετ της Euroleague ανάμεσα στην Μονακό και τον Ολυμπιακό.

