Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 σνόμπαρε την ιδιωτική προβολή της ταινίας στο Μονακό, για τους οδηγούς και τους επικεφαλής των ομάδων.

Το καρτελάκι με το όνομα MAX VERSTAPPEN υπήρχε σε κάθισμα του κινηματογράφου στο Μονακό. Όμως ο Ολλανδός δεν βρέθηκε στην ιδιωτική πρεμιέρα της ταινίας «F1» για τους οδηγούς και τους επικεφαλής των 10 ομάδων.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής σνόμπαρε την ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Μπραντ Πιτ, επιλέγοντας την ίδια ώρα να παίζει sim racing στον υπολογιστή του!

