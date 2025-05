Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 πήρε μέρος σε δοκιμές GT3 στη γερμανική πίστα υποδυόμενος κάποιον… Φραντς Χέρμαν.

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν είναι από εκείνους τους οδηγούς που περιορίζονται από τα όρια ενός πρωταθλήματος. Όσο οι υπόλοιποι πιλότοι της Formula 1 απολάμβαναν μια εβδομάδα χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο Ολλανδός εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να δοκιμάσει -και πάλι- τις δυνατότητές του στο τιμόνι μιας Ferrari 296 GT3, στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ.

Μόνο που αυτήν τη φορά, θέλησε να το κάνει… διακριτικά. Ο Φερστάπεν γράφτηκε με το ψευδώνυμο Φραντς Χέρμαν (Franz Hermann), προσπαθώντας να περάσει κάτω από το ραντάρ των θεατών και των media. Το όνομα επιλέχθηκε ακριβώς επειδή δεν παραπέμπει πουθενά συγκεκριμένα, κάτι που προσέφερε στον Φερστάπεν το βαθμό ανωνυμίας που αναζητούσε. Βέβαια, η «μεταμφίεση» δεν κράτησε πολύ: ο ίδιος αποκάλυψε αργότερα στα social media τη συμμετοχή του.

Having fun at the Nordschleife 🙌 https://t.co/46lRXQtA7q Racing 👀 pic.twitter.com/vPC2BKmDo1