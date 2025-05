Λίγο πριν το Grand Prix Μονακό οι 20 οδηγοί της Formula 1 έχουν την ευκαιρία να δουν πριν από όλους την ταινία με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.

Την Πέμπτη 26 Ιουνίου θα αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους της χώρας μας η ταινία «F1» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ και σκηνοθέτη τον Τζόζεφ Κοζίνσκι (Top Gun: Maverick).

Rolling up to watch #F1TheMovie! 🤩



Our drivers have arrived for their private screening 💫#F1 pic.twitter.com/TJYWbMFTTO May 21, 2025

Οι 20 οδηγοί της Formula 1 αλλά και οι επικεφαλής των 10 ομάδων είναι καλεσμένοι απόψε σε κινηματογράφο του Μονακό για μια ιδιωτική προβολή της ταινίας.

Lewis Hamilton arriving at the private screening of the #F1Movie in Monaco! pic.twitter.com/D13V4V7lEY May 21, 2025

Ο Λούις Χάμιλτον έφθασε για να δει την ταινία, της οποίας είναι παραγωγός. Οι οδηγοί είχαν την ευκαιρία για κουβεντούλα και ένα ποτό (ή χυμό) πριν την προβολή.

Photo Credits: F1/X