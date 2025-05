Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται και αυτό το τριήμερο με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να κατευθύνεται στο μαγευτικό Πριγκιπάτο του Μονακό.

Δίχως… ανάσα η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται με το Grand Prix Μονακό το τριήμερο 23-25 Μαΐου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ταξιδεύει στο Πριγκιπάτο για έναν εκ των πιο ξεχωριστών αγώνων στο πρωτάθλημα.

Φέτος, το Μονακό φιλοξενεί τον όγδοο αγώνα της σεζόν και είναι ο δεύτερος του triple-header που διανύουμε.

Οι αγώνες στο Μονακό ξεκίνησαν προπολεμικά και συγκεκριμένα το 1929, κάτι που δείχνει πως οι αγώνες είναι στο DNA του Πριγκιπάτου. Το πρώτο Grand Prix για τη Formula 1 έγινε το 1950 και από το 1955 είναι αναπόσπαστο κομμάτι του αγωνιστικού προγράμματος.

Το σιρκουί έχει μήκος 3.337 μέτρα και αποτελείται από 19 στροφές. Πρόκειται για μία εμβληματική διαδρομή η οποία έχει κερδίσει τις καρδιές αμέτρητων οδηγών. Λόγω του ότι οι μπαριέρες παραμονεύουν σε κάθε στροφή, το επίπεδο δυσκολίας είναι στα ύψη. Την Κυριακή στον αγώνα οι οδηγοί θα διανύσουν 78 γύρους.

Τις περισσότερες νίκες στο Μονακό έχει ο Άιρτον Σένα με 6 στο σύνολο, ενώ ακολουθούν οι Γκρέιαμ Χιλ και Μίκαελ Σουμάχερ με 5 νίκες. Νικητής στον επεισοδιακό αγώνα του 2024 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν.

Το φετινό πρωτάθλημα πήρε μία διαφορετική τροπή στο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια. Η Red Bull Racing με τον Μαξ Φερστάπεν κέρδισαν για πρώτη φορά στα ίσα τους οδηγούς της McLaren, με τις αναβαθμίσεις που είχε η RB21 να παίζουν σημαντικό ρόλο. Ο Ολλανδός με τη δεύτερη φετινή του νίκη πλησίασε την κορυφή στη βαθμολογία οδηγών και πλέον η πίεση βρίσκεται στο πορτοκαλί στρατόπεδο.

Ο αγώνας στο Μονακό είναι πάντα αμφίρροπος, καθώς πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε δει εκπλήξεις και ασυνήθιστα αποτελέσματα. Φέτος ο αγώνας γίνεται ακόμη πιο περίπλοκος μιας και οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν δύο αλλαγές ελαστικών.

