Η παγκόσμια ομοσπονδία έδωσε ορισμένες διευκρινίσεις αναφορικά με ορισμένους κανονισμούς που πρέπει να ακολουθήσουν οι ομάδες της Formula 1.

Μία ιδιαίτερη έκπληξη ετοίμασε η FIA στις ομάδες της Formula 1 πριν από τον αγώνα στην Ίμολα. Η παγκόσμια ομοσπονδία ήθελε να δώσει ορισμένες διευκρινίσεις σε ορισμένες οδηγίες που είχε δώσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Υλικά γύρω από τις πλάκες στο δάπεδο και τη στήριξή τους: Η FIA διευκρίνισε τα επιτρεπόμενα υλικά και τη στήριξη των πλακών, τα οποία είναι κρίσιμα για τον έλεγχο της φθοράς του πατώματος των μονοθεσίων. Οι ομάδες επιδιώκουν να μειώσουν το ύψος των μονοθεσίων για καλύτερη απόδοση, αλλά πρέπει να διασφαλίσουν ότι η φθορά του πατώματος παραμένει εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

Μέθοδοι ψύξης ελαστικών: Η FIA απάντησε σε ερωτήματα ομάδων σχετικά με τις επιτρεπόμενες μεθόδους ψύξης των ελαστικών, διευκρινίζοντας ποιες πρακτικές δεν επιτρέπονται.

