Η αυστριακή ομάδα άφησε ερωτηματικά σχετικά με την εσωτερική ισορροπία ανάμεσα στους οδηγούς της McLaren Racing στη μάχη για τον τίτλο της Formula 1.

Τα παιχνίδια ψυχολογίας για τον τίτλο έχουν ήδη αρχίσει στο φετινό πρωτάθλημα. Οι McLaren και Red Bull Racing είναι αυτές που μάχονται για το πρωτάθλημα οδηγών της Formula 1 στο 2025.

Η μόνη διαφορά είναι πως η βρετανική ομάδα έχει και τους δύο οδηγούς της στη μάχη, ενώ η αυστριακή ομάδα τον έναν.

Μετά το Grand Prix της Ίμολα, όπου οι δύο οδηγοί της McLaren βρέθηκαν να μάχονται μεταξύ τους για το βάθρο, ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ προειδοποίησε πως ο ανταγωνισμός αυτός μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικές επιλογές εις βάρος της ομαδικής στρατηγικής.

«Η McLaren είναι σε θέση να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Όμως, όταν και οι δύο οδηγοί έχουν αυτή τη δυνατότητα, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να δώσουν προτεραιότητα στο προσωπικό συμφέρον. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια κρίσιμων βαθμών», είπε ο Βρετανός.

Unpacking the #ImolaGP with Lando & Oscar 🗣️ #McLaren pic.twitter.com/WgJWpIce8j

Στο GP Εμίλια-Ρομάνια, ο Νόρις έκανε pit stop υπό καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας και επέστρεψε στην πίστα πίσω από τον Πιάστρι, ξεκινώντας μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Η εσωτερική αυτή πίεση στη βρετανική ομάδα είναι κάτι που η Red Bull θεωρεί δυνητικά επιζήμιο.

«Το να έχεις δύο τόσο ανταγωνιστικούς οδηγούς είναι καλό, αλλά αν δεν υπάρχει πειθαρχία και στρατηγική εναρμόνιση, τότε μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ομάδα», πρόσθεσε ο Χόρνερ.

Continuing our podium streak in 2025 in the MCL39 🧡#McLaren | #ImolaGP 🇮🇹 pic.twitter.com/7Tc9XdSZ0X