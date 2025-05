Η ιταλική ομάδα έμεινε χαρούμενη από τον αγώνα ανάκαμψης που έκανε στην Εμίλια-Ρομάνια, όμως αυτό δεν σημαίνει πως λύθηκαν τα προβλήματά της.

Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Φρεντ Βασέρ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνολική απόδοση της ομάδας στο Grand Prix της Ίμολα, ενώ έστειλε μήνυμα ενότητας και σταθερότητας. Αν και το αποτέλεσμα δεν ήταν ιδανικό, ο Γάλλος υπογράμμισε τη σημασία της ομαδικής δουλειάς και της σωστής διαχείρισης πίεσης, ιδιαίτερα ενόψει της δύσκολης συνέχειας στη σεζόν της Formula 1.

«Πρέπει να παραμείνουμε ήρεμοι. Όταν όλα πάνε καλά, δεν σημαίνει πως είμαστε τέλειοι. Όταν κάνουμε λάθη, δεν ήρθε και η καταστροφή. Το σημαντικό είναι να δουλεύουμε όλοι μαζί. Στην Ίμολα όλη η ομάδα τα πήγε καλά – όχι μόνο ο Λιούις, αλλά και ο Σαρλ, και το πλήρωμα στα pits. Η ομαδικότητα είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασέρ.

Keeping at the hard work and pushing forward together 💪 pic.twitter.com/Y05tAiox2f

Αναφερόμενος στη στρατηγική που ακολούθησε ο Σαρλ Λεκλέρ στον αγώνα, και ειδικά στην απόφαση να μην βάλει μαλακά ελαστικά κατά την περίοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας, ο Βασέρ εξήγησε:

«Η είσοδος του safety car έγινε με 13-14 γύρους να απομένουν, και δεν γνωρίζαμε πόση ώρα θα διαρκούσε. Το μόνο σετ που είχαμε διαθέσιμο ήταν τα μαλακά, τα οποία βρίσκονταν ήδη στο όριο. Συζητήσαμε με τον Σαρλ και αποφάσισε να μην σταματήσει, ειδικά αφού είδε τον Λιούις να το κάνει. Η απώλεια 5 δευτερολέπτων θα σήμαινε ότι πιθανόν θα έχανε και θέση», ανέφερε ο Γάλλος.

Επιπλέον πρόσθεσε ότι θα επέλεγε κάτι διαφορετικό αν είχε μια δεύτερη ευκαιρία: «Αν έπρεπε να ξανατρέξουμε τον αγώνα, ίσως θα πηγαίναμε με τα μαλακά. Αλλά υπάρχει πάντα το ρίσκο. Μπορεί να έχεις πλεονέκτημα στην αρχή, αλλά να "καταρρεύσεις" στο τέλος και να χρειαστεί να υπερασπιστείς θέσεις».

Ο Βασέρ δεν παρέλειψε να απαντήσει και στις φήμες και ερμηνείες γύρω από την απόδοση του Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος βρίσκεται σε μεταβατική φάση προσαρμογής στη Ferrari:

«Πρέπει να σταματήσουμε τις υπερβολές. Ο Λιούις δεν είναι "καταστροφή" το Σάββατο και "μάγος" την Κυριακή. Η επικοινωνία μπορεί να βελτιωθεί, και πρέπει να τον βοηθήσουμε να αισθανθεί πιο άνετα με το μονοθέσιο. Το ίδιο ισχύει και για τον Σαρλ – βελτιώνεται κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι φυσιολογικό. Όλοι οι οδηγοί προσπαθούν να βελτιώσουν τον εαυτό τους».

A huge effort from the team today and a home race to be proud of 💪 pic.twitter.com/x5r2rVhQaR