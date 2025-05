Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη της Ίμολα; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο έβδομος αγώνας της Formula 1 για το 2025 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια, το οποίο αναμένεται συναρπαστικό και απρόβλεπτο. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα των 63 γύρων που ακολουθεί.

Ο σημερινός αγώνας είναι ο πρώτος του δεύτερου triple-header της σεζόν.

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. O Αυστραλός έκανε μία εντυπωσιακή επίδοση το Σάββατο και κατέκτησε την τρίτη του φετινή pole position. Δίπλα του θα έχει τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος θέλει τη δεύτερη νίκη του στη σεζόν.

Οι Τζορτζ Ράσελ και Λάντο Νόρις από τις θέσεις 3 και 4 θέλουν να τους χαλάσουν το… πάρτι, ενώ θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι οδηγοί της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον από τις θέσεις 11 και 12.

