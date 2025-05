Μετά από σκληρή μάχη με τον Μαξ Φερστάπεν, ο Αυστραλός οδηγός της McLaren επικράτησε στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια.

Με τον χρόνο να τελειώνει, ο Όσκαρ Πιάστρι γνώριζε ότι έπρεπε να κάνει έναν τέλειο γύρο στην Ίμολα προκειμένου να πάρει από τα χέρια του Μαξ Φερστάπεν την pole position στο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια.

Παρά το γεγονός ότι βρήκε κίνηση στο τέλος του γύρου, ο 24χρονος Αυστραλός σημείωσε χρόνο 1:14.670 που ήταν καλύτερος εκείνου του Ολλανδού κατά 34 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Ήταν η τρίτη φετινή pole για τον οδηγό της McLaren, ο οποίος θέλει να αυξήσει και άλλο τη διαφορά στην βαθμολογία. Ας απολαύσουμε το γύρο του, στο ακόλουθο βίντεο.

Another mighty @pirellisport Pole for Oscar Piastri 💪



Ride onboard for the full lap 👇#F1 #ImolaGP @McLarenF1 pic.twitter.com/5hL9LIypwj