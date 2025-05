O Γάλλος οδηγός της Toyota έχει προβάδισμα 27,6 δλ. έναντι του Κάλε Ροβάνπερα.

Ο Οτ Τάνακ βρισκόταν με άνεση στην πρωτοπορία του Ράλλυ Πορτογαλίας έως και την 16η ειδική διαδρομή. Στην 17η ειδική διαδρομή έχασε την υποβοήθηση στο τιμόνι του Hyundai i20 N Rally1 και μαζί την πρώτη θέση στον αγώνα.

Rallying can be so, co cruel. 😖@OttTanak hadn't put a foot wrong all afternoon, but now, power steering gone, lead gone. Absolutely heartbreaking. 💔#RallyPortugal #WRC pic.twitter.com/z4l6nLJCR6