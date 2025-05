Ιδιαίτερα εκνευρισμένος ήταν ο Μονεγάσκος οδηγός μετά από τον αποκλεισμό του από το Q2 στις κατατακτήριες δοκιμές της Ίμολα.

Ένα βήμα πίσω σε σύγκριση με τους προηγούμενους αγώνες φαίνεται πως έκανε η Scuderia Ferrari στην Ίμολα. Η ιταλική ομάδα είδε τόσο τον Σαρλ Λεκλέρ όσο και τον Λιούις Χάμιλτον να αποκλείονται από το Q2 στις κατατακτήριες δοκιμές.

Η επίδοσή τους οδήγησε τη Ferrari στην 8η θέση δυναμικής στον ένα γύρο, κάτι το οποίο είχαμε να δούμε από το 2020.

Στο τέλος του Q2 οι οδηγοί της Ferrari είχαν φρέσκο σετ μαλακής γόμας ελαστικών. Κανένας εκ των δύο δεν κατάφερε να βελτιώσει το χρόνο που είχε κάνει στην αρχή της διαδικασίας, στην οποία έκαναν προσπάθεια με χρησιμοποιημένο σετ ελαστικών.

Μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών, ο Σαρλ Λεκλέρ σε δηλώσεις του στο Sky Sport προσπάθησε να παραμείνει ψύχραιμος μετά από το απογοητευτικό αποτέλεσμα: «Θέλω πρώτα να ζητήσω συγγνώμη, μας πονάει αυτό που έγινε. Όλοι οι οπαδοί μας πιέζουν και μάς στηρίζουν με πάθος. Το μονοθέσιο δεν είναι γρήγορο, δεν έχει καλή δυναμική. Αυτό το επίπεδο απόδοσης είναι απαράδεκτο και πρέπει να αντιδράσουμε».

Όσο για τον αυριανό αγώνα ανέφερε: «Θα είναι πολύ δύσκολος. Πρέπει να παλέψω όσο περισσότερο γίνεται. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω θαύματα. Δεν μπορεί παραπάνω το μονοθέσιο».

