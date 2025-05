O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Ίμολα.

Η δράση στο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια της Formula 1 συνεχίστηκε με το FP3, το οποίο μας χάρισε μία πολύ ενδιαφέρουσα κατάσταση. Ομάδες και οδηγοί έκαναν τις τελικές τους προετοιμασίες ενόψει της κρίσιμης συνέχειας στην Ίμολα, μία πίστα που το προσπέρασμα θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο.

Στη διαδικασία αυτή είδαμε τους οδηγούς να είναι αντιμέτωποι με μία πολύ παράξενη κατάσταση, η οποία σχετίζεται με την απόδοση των ελαστικών.

A dusty detour for Norris at Turn 2 😮 #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/x8LdH8X9Ti

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός οδηγός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:14,897 και πήρε την 1η θέση. Δεύτερος ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι, με τη διαφορά μεταξύ των δύο teammates να είναι ακριβώς στο ένα δέκατο του δευτερολέπτου.

Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο FP3 αφορούσε τα ελαστικά και επηρέασε όλο το grid. H μαλακή γόμα ελαστικών δεν έδινε στους οδηγούς την πρόσφυση που θα ήθελαν και ήδη στο μέσον της πίστας έχαναν απόδοση. Αυτό προκαλεί μεγάλα ερωτηματικά σε όλους τους οδηγούς σχετικά με το ποιες γόμες θα χρησιμοποιήσουν αργότερα στις κατατακτήριες δοκιμές.

Pushing hard as we enter the final stages of practice 💪#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/NUFxU9dbVu