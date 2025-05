O Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός και στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην ιστορική πίστα της Ίμολα.

Η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια πέρασε στην ιστορία και είχε τεράστιο ενδιαφέρον. Ομάδες και οδηγοί είχαν μόνο μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να μεταφράσουν τα μαθήματα του FP1 σε απόδοση στην πίστα.

Όπως συνέβη στην πρώτη περίοδο δοκιμών έτσι και στο FP2 είχαμε εμφάνιση της κόκκινης σημαίας.

Ταχύτερος στο FP2 ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος έκανε το δύο στα δύο την Παρασκευή στην Ίμολα. Ο οδηγός της McLaren με μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε χρόνο 1:15,293 και πήρε την 1η θέση στη διαδικασία. Δεύτερος ήταν ο teammate του, Λάντο Νόρις, ο οποίος ήταν 25 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός. Με αυτή την εμφάνιση η βρετανική ομάδα έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη στον αγώνα.

Στην 3η θέση ήταν εντυπωσιακός Πιέρ Γκασλί με την Alpine. O Γάλλος έχει εξαιρετικό ρυθμό στην Ίμολα και ήταν μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή. Ο Γάλλος ήταν η έκπληξη της ημέρας δίχως αμφιβολία.

Ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes W16 ήταν στην 4η θέση, με τον βρετανό να είναι 0,400 δλ πιο αργός από τον Πιάστρι, κάτι το οποίο δεν είναι θετικό για τις ελπίδες του αυτό το τριήμερο. Δύο ακόμη οδηγοί ήταν στο ίδιο δέκατο με τον Ράσελ. Αυτοί ήταν οι: Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing και Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari.

O Ίσακ Χατζάρ που προκάλεσε την κόκκινη σημαία με 6 λεπτά για το τέλος του FP2 ήταν 7ος, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Γιούκι Τσουνόντα και οι δύο οδηγοί της Williams, Άλεξ Άλμπον και Κάρλος Σάινθ.

Hadjar was so close to escaping! #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/y3fEwT6aqn