O Όσκαρ Πιάστριτης McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην εντυπωσιακή πίστα της Ίμολα.

To Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια, ο έβδομος αγώνας της Formula 1 στο 2025, ξεκίνησε με το FP1 το οποίο διεξήχθη σε στεγνή πίστα. Ομάδες και οδηγοί είχαν 60 λεπτά στη διάθεσή τους ώστε να δοκιμάσουν τα αναβαθμισμένα τους μονοθέσια ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη συνέχεια του τριημέρου.

Στο FP1 είδαμε τους οδηγούς να δοκιμάζουν τα όρια της πίστας, με τα ατυχήματα να μην λείπουν.

Η McLaren ταχύτερη αλλά…

Ταχύτερος οδηγός στo FP1 ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. O Αυστραλός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:16,545 και πήρε την 1η θέση. Πίσω του ήταν ο teammate του, Λάντο Νόρις, με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι μόλις 32 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Ο οδηγός που έφτασε πιο κοντά τους ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Williams. O Ισπανός στον τελευταίο γρήγορο γύρο του πήρε την 3η θέση και ήταν 0,052 δλ μακριά από την κορυφή. Μάλιστα, ξεπέρασε για 2 χιλιοστά του δευτερολέπτου τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG F1, o οποίος έδειξε πολύ δυνατός από νωρίς με την αναβαθμισμένη W16.

Θετικό ξεκίνημα για τη Ferrari, πολύ μακριά η Red Bull

Στην 5η θέση της κατάταξης ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari, o οποίος έκανε ένα πολύ θετικό ξεκίνημα στο τριήμερο. Ο ταχύτερος χρόνος του ήταν 0,096 δλ πιο αργός από του Πιάστρι όμως δεν ήταν ο ταχύτερος που μπορούσε να κάνει. Στον τελευταίο του γρήγορο γύρο ήταν πολύ πιο γρήγορος όμως πιο αργό μονοθέσιο τον εμπόδισε στον δεύτερο τομέα της πίστας.

First lap in red on Italian soil for Lewis Hamilton 🤩#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/DeH7zOtXPA — Formula 1 (@F1) May 16, 2025

Ο Πιέρ Γκασλί έκανε μία εξαιρετική εμφάνιση για να πάρει την 6η θέση και ήταν μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός ήταν 0,360δλ μακριά από την κορυφή και έδειξε ιδιαίτερα απογοητευμένος με το μονοθέσιό του, έχοντας τους λιγότερους γύρους από κάθε άλλο οδηγό με 15 συνολικά. Η Red Bull παρουσίασε ένα σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων στην Ίμολα, το οποίο έχει μόνο ο Φερστάπεν.

Max struggling to control the RB21 around the final corner - he's currently 0.360s off the pace#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/okNOppAzIn — Formula 1 (@F1) May 16, 2025

Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε Άλεξ Άλμπον της Williams και οι δύο οδηγοί της Sauber, Γκάμπριελ Μπορτολέτο και Νίκο Χούλκενμπεργκ, οι οποίοι εντυπωσίασαν.

Η κόκκινη σημαία

Με δύο λεπτά για το τέλος του FP1 η κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της, με τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο να έχει έξοδο στη Ριβάτσα 2. Ο Βραζιλιάνος έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στην είσοδο της στροφής και χτύπησε το εμπρός μέρος στις προστατευτικές μπαριέρες.

H συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 18:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών διάρκειας μίας ώρας.

Αποτελέσματα FP1 GP Εμίλια-Ρομάνια

Φωτογραφίες: McLarenF1/X