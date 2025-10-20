Σαν Σήμερα: Ο Σένα έγινε για τελευταία φορά πρωταθλητής (vid)

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Ημέρα θριάμβων για τον θρύλο της Formula 1, Άιρτον Σένα, ο οποίος σημείωσε δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες στην καριέρα του πριν από 34 και 42 χρόνια αντίστοιχα. Στο… μενού μας σήμερα περιλαμβάνεται επίσης ένα ξεχωριστό Ράλλυ στο WRC και δύο αγώνες στη σύγχρονη εποχή του MotoGP.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 20/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1974, ο Σάντρο Μουνάρι κέρδισε το πρώτο Ράλλυ Καναδά, το οποίο διοργανώθηκε στις λίμνες του Ριντό, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος WRC. Ο Ιταλός πήρε τη νίκη με μια Lancia Stratos, αφήνοντας 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα πίσω του τη Lancia Beta που οδήγησε ο Σίμπο Λάμπινεν.

Σαν σήμερα το 1983, ο αείμνηστος Άιρτον Σένα κέρδισε το πρώτο Grand Prix του Μακάου για τη Formula 3, ολοκληρώνοντας μια σεζόν εμφατικής κυριαρχίας στη συγκεκριμένη κατηγορία μονοθεσίων. Ο Βραζιλιάνος οδήγησε για την Surrey Racing και άφησε πίσω του τον Κολομβιανό Ρομπέρτο Γκερέρο και τον πολύ καλό του φίλο και μελλοντικό teammate, Γκέρχαρντ Μπέργκερ.

Σαν ήμερα το 1991, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Ιαπωνίας για το πρωτάθλημα της Formula 1. O Άιρτον Σένα τερμάτισε στη 2η θέση και εξασφάλισε μαθηματικά τον τρίτο και τελευταίο τίτλο της καριέρας του, με έναν αγώνα για το τέλος της χρονιάς. Ο Βραζιλιάνος είδε τον αντίπαλό του, Νάιτζελ Μάνσελ, να εγκαταλείπει κι έτσι οδήγησε δίχως πίεση μέχρι τον τερματισμό. Μάλιστα, χάρισε τη νίκη στον teammate του, Γκέρχαρντ Μπέργκερ, με τον Ρικάρντο Πατρέζε να συμπληρώνει το βάθρο.

Σαν σήμερα το 2013, έγινε το επεισοδιακό Grand Prix Αυστραλίας του MotoGP. Η ανησυχία για την ασφάλεια των αναβατών λόγω ελαστικών της Bridgestone, σήμαινε πως οι αναβάτες έπρεπε στον αγώνα να κάνουν υποχρεωτική αλλαγή μοτοσικλέτας και ελαστικών μετά από 10 γύρους το αργότερο. Ο Χόρχε Λορένθο δεν επηρεάστηκε και πήρε τη νίκη μπροστά από τους Ντάνι Πεντρόσα και Βαλεντίνο Ρόσι, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ αποκλείστηκε από τα αποτελέσματα. Ο Ισπανός δεν ακολούθησε τις οδηγίες για τα ελαστικά.

Σαν σήμερα το 2019, o Μαρκ Μάρκεθ έγραψε ιστορία καθώς κέρδισε το Grand Prix Ιαπωνίας και παράλληλα έφτασε τον θρύλο Μικ Ντούχαν με 54 νίκες. Για να το κάνει αυτό, έπρεπε να αμυνθεί σκληρά έναντι των Φάμπιο Κουαρταραρό και Αντρέα Ντοβιτσιόζο, οι οποίοι πάλεψαν για τη νίκη αλλά δεν κατάφεραν να τον περάσουν. Με το αποτέλεσμα αυτό, η Honda εξασφάλισε το πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Φωτογραφίες: Contosdaf1/Χ