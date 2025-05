Οδηγοί και ομάδες ετοιμάζονται για τον έβδομο αγώνα της Formula 1 στο 2025 και αναμένεται να έρθουν αντιμέτωποι και με τα… παιχνίδια του καιρού.

Λίγες ώρες απομένουν για την έναρξη του Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια, το έβδομο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στο 2025. Η Ίμολα υποδέχεται την έβδομη μάχη της σεζόν, η οποία αναμένεται με αγωνία έπειτα από διακοπή μίας εβδομάδας.

Το επίπεδο δυσκολίας αναμένεται να ανεβάσει σημαντικά και ο καιρός, καθώς αναμένονται διακυμάνσεις όλο το τριήμερο. Την Παρασκευή 16 Μαΐου η θερμοκρασία αέρα θα φτάσει μέχρι τους 19 βαθμούς Κελσίου στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, με την πιθανότητα βροχής να είναι στο 40% σύμφωνα με την ίδια τη Formula 1.

One of Max and Lewis' early skirmishes in the rollercoaster 2021 title duel ⚔️#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/wcLiSimgkE