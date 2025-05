Ο πρώην μηχανικός αγώνων της Scuderia, Ρομπ Σμέντλεϊ, αναλύει τις τεχνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στην πρώτη του σεζόν με τα «κόκκινα».

Η συνεργασία του Λιούις Χάμιλτον με τη Scuderia Ferrari δεν έχει ξεκινήσει με θετικό τρόπο. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, έχει αντιμετωπίσει προκλήσεις με την SF-25, καθώς πέρα από τον Αγώνα Σπριντ της Κίνας δεν έχει καταφέρει να οδηγήσει όπως εκείνος θα ήθελε.

Μετά τον αγώνα της Formula 1 στην Τζέντα ο Χάμιλτον δήλωσε ότι: «δεν υπάρχει καμία λύση στον ορίζοντα», αναφερόμενος στα προβλήματά του.

A first in red 🏡 pic.twitter.com/noUKLXNYA5

Ο πρώην μηχανικός της Ferrari, Ρομπ Σμέντλεϊ πιστεύει ότι έχει εντοπίσει τον λόγο αυτών των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο Βρετανός. Σε συνέντευξή του στο podcast F1 Nation, ανέφερε:

«Το μονοθέσιο δεν είναι τόσο εύκολο στην οδήγηση. Σίγουρα δεν ταιριάζει στο οδηγικό στυλ του Lewis. Ο Σαρλ μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα σε έναν μεμονωμένο γρήγορο γύρο».

Μάλιστα πρόσθεσε πως ο Hamilton δυσκολεύεται όταν το πίσω μέρος του μονοθεσίου είναι απρόβλεπτο και ασταθές: «Όταν έχεις μια στροφή υψηλής ταχύτητας, χρειάζεσαι ένα πραγματικά σταθερό πίσω μέρος. Έχουμε δει στο παρελθόν ότι όταν ο Λιούις δεν έχει αυτή τη σταθερότητα, δυσκολεύεται. Αν το μονοθέσιο είναι λίγο ασταθές στο πίσω μέρος, ο Λιούις δεν είναι ευχαριστημένος και δεν μπορεί να αποδώσει στο μέγιστο. Αυτό είναι απλώς το οδηγικό του στιλ έτσι».

Another first in Lewis’s journey in red 🇮🇹 pic.twitter.com/r43ttZyerI