Στην πρώτες του δηλώσεις ως τεχνικός της Aston Martin στη Formula 1, o «γκουρού» της αεροδυναμικής αναφέρθηκε στις αλλαγές που θα γίνουν στους κανονισμούς από την επόμενη σεζόν.

Ο Άντριαν Νιούι, ένας από τους κορυφαίους σχεδιαστές στην ιστορία της Formula 1, μίλησε ανοιχτά για τους νέους κανονισμούς του 2026, οι οποίοι – παρά τον αυστηρό τους χαρακτήρα – μπορεί να αποδειχθούν έδαφος για καινοτομία και διαφοροποίηση. Ο ίδιος χαρακτηρίζει τις νέες τεχνικές προδιαγραφές «τρομακτικές» αλλά ταυτόχρονα «ελπιδοφόρες».

Σε δηλώσεις του στο Motorsport.com, ο Νιούι αναφέρθηκε στις τεράστιες αλλαγές που θα γίνουν από την επόμενη αγωνιστική σεζόν: «Είναι κάπως τρομακτικοί οι κανονισμοί. Είναι πραγματικά πολύ περιοριστικοί στη θεωρία, αλλά με έναν παράξενο τρόπο αυτό μπορεί να ανοίξει ευκαιρίες για σκέψη “εκτός πλαισίου” και καινοτομίας».

Η Formula 1 έχει ανακοινώσει ότι το 2026 οι κινητήρες θα βασίζονται περισσότερο στην ηλεκτροκίνηση, με 50% της ισχύος να προέρχεται από ηλεκτρική ενέργεια. Παράλληλα, η αεροδυναμική θα αναδιαμορφωθεί δραστικά, με τα μονοθέσια να γίνονται μικρότερα και πιο ελαφριά, στοχεύοντας σε υψηλότερη αποδοτικότητα.

Ο Νιούι σχολίασε: «Είναι δύσκολο να προβλέψεις πώς θα είναι ένα μονοθέσιο του 2026. Αλλά αυτή είναι και η πρόκληση. Αυτοί οι περιορισμοί ίσως μας οδηγήσουν σε λύσεις που κανείς δεν έχει φανταστεί ακόμα».

Ο πολύπειρος τεχνικός, που αποχώρησε από τη Red Bull Racing για την Aston Martin F1 μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες επιτυχιών, έχει δηλώσει ότι θέλει να εμπλακεί σε νέα projects πριν αποσυρθεί οριστικά. Οι κανονισμοί του 2026 ενδέχεται να είναι η ιδανική αφορμή.

«Οι νέοι κανονισμοί έχουν πολλές παγίδες. Το να ισορροπήσεις ανάμεσα στην ισχύ του κινητήρα και στην απόδοση της αεροδυναμικής με βάση τα νέα δεδομένα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αν όμως καταφέρεις να δεις τη “μεγάλη εικόνα”, μπορεί να ανακαλύψεις κάτι πραγματικά ξεχωριστό», πρόσθεσε.

Η εμπειρία του Βρετανού σε τεχνικά ριζοσπαστικές εποχές της F1 τον καθιστά ίσως τον πιο κατάλληλο άνθρωπο για να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα πρόκληση.

Παρά το υψηλό επίπεδο δυσκολίας, ο Νιούι αναγνωρίζει ότι οι κανονισμοί του 2026 ενδέχεται να ανοίξουν δρόμους για καινοτομία — και αυτό θα ευνοήσει τις ομάδες που διαθέτουν ευφάνταστους μηχανικούς:

«Αν παρατηρήσεις την ιστορία της F1, οι πιο επιτυχημένες περίοδοι ήρθαν όταν είχαμε περιοριστικά πλαίσια αλλά και ελευθερία στη λεπτομέρεια. Αυτή η αντίθεση δημιουργεί χώρο για να είσαι δημιουργικός. Αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα».

Οι κανονισμοί του 2026 αναμένεται να αλλάξουν ριζικά τη φιλοσοφία σχεδίασης στη Formula 1. Το ζητούμενο δεν θα είναι μόνο η απόδοση, αλλά και η αποδοτικότητα. Το νέο ισοζύγιο μεταξύ θερμικής και ηλεκτρικής ισχύος, ο επανασχεδιασμός της αεροδυναμικής με στοιχεία τύπου DRS που ενεργοποιούνται σε στροφές και ευθείες, και η εισαγωγή νέων περιβαλλοντικών στόχων (βιοκαύσιμα, net-zero στόχοι), δημιουργούν έναν τελείως νέο καμβά.

