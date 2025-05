Μέσα από τον απόλυτο χαμό των πρώτων γύρων αναδείχτηκε ο αναβάτης που έκανε όλο το ΛεΜαν να παραληρεί: ο Ζοάν Ζαρκό με την LCR Honda.

Το Grand Prix Γαλλίας, o 6ος αγώνας του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP, ήταν με διαφορά και ο πιο επεισοδιακός μέχρι τώρα. Η βροχή που έπεσε λίγο πριν από την εκκίνηση προκάλεσε το απόλυτο χάος στη γαλλική πίστα και έφερε στην πρώτη θέση έναν τοπικό ήρωα: Ο Ζοάν Ζαρκό με την LCR Honda πήρε με μεγαλειώδη τρόπο τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στο MotoGP, συνδυάζοντας ταχύτητα, εξυπνάδα και προσαρμοστικότητα σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

Zarco becomes the first French rider to win in Le Mans since 1954 🏆#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/ueNpbwWzBb